Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 12 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 9 декабря зафиксировано 12 376 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 465 человек, 24 547 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 449 человек, а 178 796 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 532 357 человек;

выздоровело – 3 133 970 человек;

летальных исходов - 89 901;

проведено ПЦР-тестов – 16 199 355.

С начала вакцинальной кампании привито 13 974 700 человек, из них получили первую дозу – 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека. Всего проведено 26 126 460 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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