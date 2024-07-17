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Мережу України підсилили енергоблоком-тисячником – "Енергоатом"

Мережу України підсилили енергоблоком-тисячником – "Енергоатом"

"Енергоатом" підключив енергоблок після ремонту / Фото: Енергоатом

Один з енергоблоків повернули у штатний режим роботи після ремонту.

На виконання завдання Міністерства енергетики компанія "Енергоатом" підключила енергоблок-тисячник до енергомережі України після планового ремонту – перевантаження ядерного палива і ремонту обладнання. 

Про це повідомила пресслужба компанії.  

"Завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблоку у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що всі інші енергоблоки компанії, які перебувають на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

Нагадаємо, "Укренерго" збільшило тривалість відключень світла – графіки на 17 липня.

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