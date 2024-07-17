На Одещині дівчинка обперлась на москітну сітку та випала з вікна: деталі трагедії

Від отриманих травм дитина померла на місці до приїзду "швидкої".

В місті Южне на Одещині шестирічна дівчинка обперлася на москітну сітку та випала з вікна шостого поверху будинку. Дитина померла на місці.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські отримали від медиків повідомлення про загибель шестирічної дівчинки в Южному і встановлюють усі обставини події.

Як попередньо встановили правоохоронці, дитина перебувала у спальній кімнаті одна, поки її 31-річна мати на декілька хвилин відійшла до кухні. Дівчинка вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку і випала з відчиненого вікна шостого поверху багатоповерхівки на асфальт.

Від отриманих травм дитина померла на місці до приїзду "швидкої".

Зазначається, що до цього трагічного випадку родина в поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем проживання сім’я характеризується позитивно. Мати виховувала дитину самостійно.

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Зараз правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

"Поліцейські вкотре закликають батьків дотримуватися безпечних правил: не залишати дітей без нагляду, у приміщеннях з малолітніми дітьми вікна слід відчиняти лише на провітрювання, встановити блокіратори або решітки на вікна, або ж спеціальні дитячі замки", – закликали правоохоронці.

Нагадаємо, у Дніпрі п’ятирічна дівчинка випала з шостого поверху і вижила. Медики розповіли, що могло її врятувати.

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