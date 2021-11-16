Міський голова Бердянська подав у відставку

Баранов заявив, що йому складно працювати на своїй посаді без більшості серед депутатського корпусу.

Міський голова Бердянська Запорізької області Валерій Баранов 16 листопада під час сесії міської ради повідомив, що йде у відставку.

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Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

На засіданні Баранов заявив, що йому складно працювати на своїй посаді без більшості серед депутатського корпусу міської ради.

"Увесь цей рік мені довелося працювати в умовах агресії та деструктиву. А як працювати у цій обстановці? Я бачу два варіанти: перший - продовжити спроби та вмовляти, принижуватися, виправдовуватися. І другий варіанти - подати у відставку у зв’язку з неможливістю працювати у таких умовах, зберегти собі залишки здоров’я та нервів та дати свободу депутатській команді для можливих досягнень, але вже без моєї участі", - пояснив Валерій Баранов.

Після заяви Валерій Баранов покинув сесійну залу, а депутати продовжили засідання.

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