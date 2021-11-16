Городской голова Бердянска подал в отставку

Баранов заявил, что ему сложно работать на своей должности без большинства среди депутатского корпуса.

Мэр Бердянска Запорожской области Валерий Баранов 16 ноября во время сессии городского совета сообщил, что уходит в отставку.

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Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

На заседании Баранов заявил, что ему сложно работать на своей должности без большинства среди депутатского корпуса городского совета.

"Весь этот год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в этой обстановке? Я вижу два варианта: первый – продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться. И второй вариант – подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях сохранить себе остатки здоровья, нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но уже без моего участия", — пояснил Валерий Баранов.

После заявления Валерий Баранов покинул сессионный зал, а депутаты продолжили заседание.

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