На Полтавщині працює ППО: залишайтеся в укриттях

На території Полтавської області працює ППО.

Про це у соціальних мережах повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Залишаємося в укриттях. Віримо в ЗСУ!", - зауважив він у повідомленні.

Також раніше у соціальних мережах повідомляли про звуки вибухів у Кременчуці.

Більше подробиць наразі невідомо.

Перебувайте у безпечних місцях та слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.

Нагадаємо, що раніше звуки пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.

Також у Києві та Київській області працює ППО.

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