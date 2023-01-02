На Полтавщині працює ППО: залишайтеся в укриттях

Атака безпілотників продовжується.
На території Полтавської області працює ППО.
Про це у соціальних мережах повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Залишаємося в укриттях. Віримо в ЗСУ!", - зауважив він у повідомленні.
Також раніше у соціальних мережах повідомляли про звуки вибухів у Кременчуці.
Більше подробиць наразі невідомо.
Перебувайте у безпечних місцях та слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.
Нагадаємо, що раніше звуки пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.
Також у Києві та Київській області працює ППО.
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