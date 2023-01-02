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На Полтавщині працює ППО: залишайтеся в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1398
Час на прочитання
1 хв
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На Полтавщині працює ППО: залишайтеся в укриттях

Фото: ТСН.ua

Атака безпілотників продовжується.

На території Полтавської області працює ППО.

Про це у соціальних мережах повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

"Залишаємося в укриттях. Віримо в ЗСУ!", - зауважив він у повідомленні. 

Також раніше у соціальних мережах повідомляли про звуки вибухів у Кременчуці. 

Більше подробиць наразі невідомо. 

Перебувайте у безпечних місцях та слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

Нагадаємо, що раніше звуки пролунали у Дніпрі та Запоріжжі

Також у Києві та Київській області працює ППО

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