Кілька "мопедів" повернули в бік Одеси: будьте в безпечних місцях

Ніч проти 2 січня 2022 року виявилася неспокійною.

За інформуванням очевидців, декілька «мопедів» повернули в сторону Одеси зі сторони Коблево.

Про це пише у Telegram-каналі очільник Головного управління Національної поліції у Миколаївській області став Сергій Шейхет.

"Будьте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

Раніше він зауважив, що один з безпілотників "приземлили", але ще декілька летять.

До того ж декілька груп «мопедів» запущено по Україні.

"Якщо чуєте чи бачите їх - телефонуйте 102! Ми готові їх «погасити», - наголосив він.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що ворог атакує іранськими дронами південні області України.

Також у Мережі показали уламки збитої російської ракети після обстрілу Києва 31 грудня 2022 року.

Зауважимо, що РФ почала змінювати тактику обстрілів України: розвідники повідомили про дефіцит зброї та боєприпасів у Росії.

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