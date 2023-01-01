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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: летять "шахіди"

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2394
Час на прочитання
1 хв
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: летять "шахіди"

Повідомляється про хвилю ворожих "шахідів", які летять з Півдня.

В Україні пізно ввечері, 1 січня оголосили масштабну повітряну тривогу"Почервоніли" всі регіони, окрім західних.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - пройдіть до укриття.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба додав, що в області оголошена повітряна тривога через загрозу атаки "шахідами". 

Нагадаємо, що у новорічну ніч під час тривоги у Києві пролунали вибухи. У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль. Загалом над столицею було збито 23 повітряні цілі.

Всього Сили протиповітряної оборони України в новорічну ніч збили 45 дронів-камікадзе Shahed-131/136. 

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Дата публікації
Перегляди
2394
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