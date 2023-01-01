В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: летять "шахіди"

Повідомляється про хвилю ворожих "шахідів", які летять з Півдня.
В Україні пізно ввечері, 1 січня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі регіони, окрім західних.
Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.
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Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба додав, що в області оголошена повітряна тривога через загрозу атаки "шахідами".
Нагадаємо, що у новорічну ніч під час тривоги у Києві пролунали вибухи. У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль. Загалом над столицею було збито 23 повітряні цілі.
Всього Сили протиповітряної оборони України в новорічну ніч збили 45 дронів-камікадзе Shahed-131/136.