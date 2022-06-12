Протягом доби до України повернулись майже 41 тис. осіб

За добу 11 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 81 тисяча осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.

До України за минулу добу прибули майже 41 тисяча осіб, понад 36 тисяч з них – українці. Вже місяць кількість громадян, які повертаються до України, більша від чисельності тих, які виїжджають за кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта – зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Також повідомляється, що на кордоні оформлено 129 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Прикордонники нагадаують, що коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити закордонний паспорт, можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено.

Нагадаємо, прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть до України з пальним та за пальним в країни ЄС.

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