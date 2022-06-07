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Пальному бути: бензовози на кордоні пропускають першочергово

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Пальному бути: бензовози на кордоні пропускають першочергово

Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни ЄС.

"Зелені коридори" для бензовозів погоджені з суміжними країнами. 

Про це повідомляє Держприкордонслужба. 

"Автівки з пальним проходять прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні", - йдеться у повідомленні. 

Там також зазначили, що у випадку накопичення бензовозів на виїзд з України, спільно з Нацполіцією їх супроводжують до пункту пропуску та оформлюють по окремій смузі руху.

Нагадаємо, в Україні зменшилися ціни на бензин та дизельне пальне в гурті.

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