Пальному бути: бензовози на кордоні пропускають першочергово

Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни ЄС.
"Зелені коридори" для бензовозів погоджені з суміжними країнами.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Автівки з пальним проходять прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні", - йдеться у повідомленні.
Там також зазначили, що у випадку накопичення бензовозів на виїзд з України, спільно з Нацполіцією їх супроводжують до пункту пропуску та оформлюють по окремій смузі руху.
Нагадаємо, в Україні зменшилися ціни на бензин та дизельне пальне в гурті.
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