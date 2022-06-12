У Рівненській області знайшли труп чоловіка в квартирі

У Рівненській області знайшли труп чоловіка в квартирі

У місті Здолбунів, на вулиці Шкільній, в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку знайшли труп чоловіка. Поліція увійти не змогла - двері були зачинені.

На місце події викликали надзвичайників.

Про це повідомили в ДСНС Рівненської області.

Співробітники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС допомогли працівникам поліції потрапити до квартири.

В помешканні виявлено мертве тіло чоловіка. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Дніпрі сталася пожежа в одній з багатоповерхівок. Внаслідок чого загинули двоє людей.

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