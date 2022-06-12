Alyosha – у США, Онуфрійчук – у Швейцарії: куди втекли від війни українські зірки

Alyosha – у США, Онуфрійчук – у Швейцарії: куди втекли від війни українські зірки

Ранок 24 лютого змінив життя кожного українця.

Люди у паніці подалися шукати прихисток від війни у різні куточки світу.

Чимало зірок також виїхали за кордон. Там знаменитості дають інтерв'ю іноземним виданням, де розповідають про події в Україні, виступають на благодійних концертах, волонтерять та всіляко допомагають нашій країні наблизити перемогу над російськими окупантами.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, до яких країн втекли від війни українські зірки.

Потап та Настя Каменських – Іспанія

Фото: instagram.com/kamenskux

Ще до вторгнення РФ в Україну Настя Каменських та її чоловік Потап вирушили до іспанської столиці Мадрида. За словами виконавиці, пара полетіла туди доробляти іспанський альбом артистки.

Зіркове подружжя проводить благодійні концерти та займається збором гуманітарної допомоги.

Крім того, NK дає інтерв'ю іноземним виданням, де розповідає про події в Україні.

Лідія Таран – Франція

Ведуча 1+1 разом з донькою перебуває у Франції. Там знаменитість дає інтерв'ю місцевим ЗМІ, розповідає французькою про війну, веде благодійні концерти у містах Європи.

Фото: instagram.com/lidiyataran

А 14-річна Василина навчається в місцевому коледжі.

Фото: instagram.com/lidiyataran

Як зізналася Лідія, поки що їй страшно повертатися додому. У будинок в Києві, де мешкає телезірка, влучила ракета окупантів, внаслідок чого загинула людина.

Слава Камінська – Нідерланди

Екссолістка гурту "НеАнгели", з двома дітьми та мамою перебуває у Нідерландах. Втім, попри теплий прийом, Слава жаліється на життя в Європі. Зокрема, у фотоблогу вона каже, що українці там чужі. А днями зірка поскаржилася, що її маму вигнали з соціального помешкання, де вони разом жили, після того, як Слава орендувала собі квартиру в Роттердамі.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Alyosha – США

За декілька тижнів після початку повномасштабної війни співачка Alyosha з трьома дітьми від соліста "Антитіл" виїхала до Америки. Там живуть також мама і вітчим Тараса Тополі.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

Як розповів артист ЖВЛ, там діти пішли до школи та дитячого садочка. Також нащадки відвідують музичну школу: "Вчаться грати на музичних інструментах, на барабанах, на бас-гітарі".

Тоня Матвієнко – Велика Британія

Українська співачка Тоня Матвієнко разом з дітьми з початком повномасштабного вторгнення виїхала до Португалії. Там вони на деякий час зупинилися у друзів. Зараз же виконавиця перебуває у Великій Британії.

Там її молодша донька Ніна пішла до першого класу.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Артистка висловила сподівання, що 1 вересня Ніна, як і усі діти з різних куточків нашої країни, переступить поріг школи на теренах вільної, незалежної та непереможної України.

Стася Ровінська – США

Українська телеведуча та донька Сніжани Єгорової – Стася Ровінська – переїхала з чоловіком та трьома дітьми до США. Родина виїхала до Нью-Йорка. Як зазначила знаменитість, це не імміграція, а тимчасовий переїзд задля дітей. Втім, в Америці декілька років її сім'я будуватиме життя від самого початку, залишивши в у Києві своїх близьких, друзів, будинок, автівки, улюблені роботи та комфортне життя.

Стася Ровінська з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Камалія – Велика Британія

24 лютого співачка перебувала вдома в Конча-Заспі. Її чоловік та доньки за день вилетіли до Лондона, оскільки коханому зірки Мохаммаду Захуру, як "підданому Великої Британії", за три дні до наступу Росії прийшло повідомлення з рекомендацією покинути Україну. Втім, 1 березня зірка все ж виїхала з країни до сім'ї.

Як і багато українських зірок, Камалія виступає на благодійних концертах у різних країнах.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Оля Полякова – Франція

Оля Полякова разом із доньками зараз проживає на Лазурному березі у Франції у своєї подруги, блогерки Ніки Білоцерківської.

Зірка довго не збиралася виїжджати за кордон. Втім, останньою краплею у ухваленні рішення стало те, що окупанти розстріляли 16-річну подругу її доньки Маші.

Зараз виконавиця активно бере участь у благодійних концертах в Європі. Також нещодавно співачка виступила на серії концертів в містах США.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Іванна Онуфрійчук – Швейцарія

Початок повномасштабного вторгнення Росії до України застав ведучу "Танців з зірками" Іванну Онуфрійчук з родиною за кордоном. Тому з Мальдів вона з рідними полетіла до Швейцарії, куди частково переїхала після освідчення свого чоловіка Алмаза.

У Лозанні вона відкрила пункт збору гумдопомоги для України. Також ведуча відвідує мітинги.

Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, одна із загадок українського шоубізу – де перебуває під час війни співак Олег Винник. Тим часом, лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин припустив, де зараз його зірковий колега.

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