Штраф від ТЦК за неоновлення даних: де перевірити

За несплату штрафу порушнику загрожує, зокрема, накладення арешту на грошові кошти на рахунках

В Україні 16 сплив термін обовʼязкового оновлення військово-облікових даних для всіх військовозобовʼязаних віком від 18 до 60 років. Від цього часу працівники ТЦК і СП можуть штрафувати порушників.

Де перевірити наявність штрафів ТЦК - читайте далі.

Який штраф загрожує порушникам

Чоловікам, які не оновили свої дані, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Водночас підприємство, на якому порушуються правила військового обліку співробітників, може отримати штраф від 34 до 59,5 тисяч гривень (у воєнний час).

Несплата штрафу може мати такі наслідки, як:

накладення арешту на грошові кошти на рахунках боржника з їх подальшим списанням,

також арештом майна з метою його подальшої реалізації тощо.

Де перевірити інформацію про штраф

Інформація про виконавчі провадження, зберігається в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП) Міністерства юстиції України. Для цього необхідно зробити запит до АСВП. Ця опція безоплатна для всіх громадян.

Водночас перевірити наявність виконавчого провадження за штрафом ТЦК можна в системі YouControl. Вона пропонує функцію автоматичного моніторингу, тобто отримання щоденних сповіщень про появу штрафів та виконавчих проваджень.

У системі моніторинг можна налаштувати на будь-якого громадянина України – себе чи іншу особу – і своєчасно дізнаватися про штрафи та інші оновлення в різних реєстрах або в органах державної виконавчої служби.

Нагадаємо, стало відомо, коли почнуть штрафувати ухилянтів.

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