Де чекати дощі і коли повернеться спека: прогноз погоди на вихідні

За словами Діденко, спека посилиться від 15 серпня, починаючи із західних областей та південного заходу.

Вихідними, 10-11 серпня, у більшості областей України температура повітрян очікується +24+29, на півдні +28+32 градуси.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, у суботу дощі ймовірні на Волині та Рівненщиі, частково – у північних та центральних регіонів, на Одещині та Миколаївщині. Подекуди грози.

На решті території України – без істотних опадів.

У неділю, 12 серпня, дощі ймовірні вранці на Київщині та Полтавщині. Скрізь переважатиме суха погода.

У Києві вихідними часом локальні дощі, можливі грози. Температура повітря коливатиметься близько +26 градусів.

Коли повернеться спека

За прогнозом Діденко, спека посилиться з 15 серпня, починаючи із західних областей та південного заходу. Далі спекотна погода пошириться на більшу частину України.

"До Дня Незалежності України все стабілізується, вирівняється, буде комфортно тепло та сонячно", – підсумувала синоптикиня.

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла про кардинальні зміни погоди у найближчі 10 днів: подробиці

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