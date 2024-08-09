Київстар з 2022 року надав допомоги на понад 2 млрд грн

Основний фокус допомоги Київстар – забезпечення гуманітарних потреб ЗСУ. Так, у межах спільної ініціативи з фондом Повернись живим «Нам тут жити» 146 інженерно-саперних груп ЗСУ отримали транспорт, обладнання та захисне спорядження – внесок компанії та її співробітників у цей проєкт перевищив 32 млн грн. Понад 50 млн грн виділено Київстар для придбання комплексних апаратних зв`язку (КАЗ) для підрозділів повітряних сил ЗСУ, які прикривають небо над Одеською, Миколаївською, Херсонською, а також частиною Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Завдяки благодійним СМС та підключенню Суперсили «Допомога ЗСУ» абоненти оператора перерахувати 80 мільйонів гривень допомоги з лютого 2022 р. Окрім цього, мобільний оператор реалізує комплексну програма реінтеграції ветеранів «4.5.0. Нарешті вдома».

Не менш важливою для компанії є підтримка медичних закладів, де лікуються воїни ЗСУ а також цивільні, постраждалі у результаті дій агресора. Зокрема Київстар власним коштом збудував мережі інтернету для низки госпіталів, а також перерахував 20 млн грн на закупівлю медичного обладнання для блоку дитячих опіків центру «Незламні» у Львові. 10 млн грн – нещодавній внесок компанії у загальнонаціональну справу відбудови дитячої лікарні «Охматдит».

Київстар підтримує навчання і розвиток освіти в Україні. Так, спільно з благодійною платформою dobro.ua компанія реалізує освітню ініціативу для дітей, що втратили одного чи обох батьків під час війни, мета якої забезпечити IT-освітою 340 юнаків і дівчат старшої школи, підопічних БФ "Діти Героїв". Внесок Київстар у цей проєкт становить 5,8 млн грн. Крім того, оператор у рамках послуги Київстар ТБ надає безкоштовний доступ до освітнього контенту, з метою допомогти студентам та школярам освоювати навчальні програми.

Київстар піклується про відновлення та розвиток цифрової інфраструктури країни. Так задля цього виділено 300 млн грн фонду «United-24». Компанія підтримує абонентів у прифронтових та деокупованих населених пунктах, надаючи бонуси і послуги без додаткової оплати.

Київстар є важливою інфраструктурною компанією, яка надає в Україні критично важливі послуги телекомунікацій. За понад 25 років роботи Київстар побудував 60 тисяч базових станцій мобільного зв`язку, 14,9 тисяч технологічних майданчиків, прокладено понад 40 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній.