Олімпіада у Парижі: топ скандальних подій, які шокували весь світ

Цьогорічні Олімпійські ігри приймає у себе Париж, а разом із ними й чималу порцію критики за організацію заходу. Скандали довкола найвідоміших у світі спортивних змагань не вщухають ані в пресі, ані в соцмережах, а навпаки — продовжують набирати обертів.

Про всі деталі найгучніших скандалів літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Чому річка Сена така брудна

Олімпійські ігри 2024 року запам'ятаються глядачам не лише спортивними досягненнями, але й курйозними вИпадками. Перший скандал довкола спортивних ігор пов'язаний з річкою Сеною. За задумом організаторів, саме на головній річці французької столиці мала не лише відбутися офіційна церемонія відкриття, а й змагання з триатлону. Так, йдеться саме про ту річку, куди стікали майже всі каналізаційні відходи. Аби очистити водойму, керівництво витратило майже півтора мільярда євро, але вони забули дещо врахувати — появу рясних дощів, які звели нанівець кількарічні зусилля.

Канадського триатлоніста знудило після запливу в Сені на Олімпійських іграх! Тайлеру Міславчуку стало зле через кілька хвилин після закінчення виснажливої ​​гонки, яка включала 1,5 км запливу, 40 км їзди на велосипеді та 10 км бігу.

"Мене нудило 10 разів. Останні чотири кілометри були смертельними, мені стало погано, було дуже спекотно"

Неприємну сцену зафіксували телекамери, на яких також було видно, як багато інших спортсменів лежать на килимі, намагаючись перевести подих, повідомляє The Mirror. А згодом користувачі соцмереж навіть зробили гумористичне відео.

Ексросіянка дістала по голові

А от ексросіянка "дістала по голові" та не фінішувала у змаганнях з триатлону на Олімпіаді-2024. Казахстанська триатлоністка Катерина Шабаліна, яка народилась в Росії і до 2017 року представляла збірну РФ, під час плавальної частини отримала удар по голові та "напилась" води з Сени, після чого їй стало погано і вона зійшла з дистанції на велосипедному етапі.

"Триатлон — контактний вид спорту, суддям відстежувати "бійку" на етапі плавання досить важко. Хоч це заборонено. Отримавши по голові кілька разів, я захлинулась водою з Сени, після чого мене почало нудити всю частину плавання, що залишилася. І вирвало вже після першого кола велосипедного етапу. Я звернулася до медичного персоналу одразу після свого фінішу. Прописали ліки. Сподіваюся, погіршення не буде."

Кишкова паличка у Сені

Своєю чергою спортсменка з Бельгії підхопила кишкову паличку під час олімпійських змагань у Сені. Клер Мішель потрапила до лікарні, а її команда була змушена знятися зі змагань у змішаному триатлоні. Причиною недуги, як вважають, стала та ж вода з річки Сени, повідомляє Daily Mail.

"За наявними в країні даними, Клер Мішель була інфікована бактерією E.coli, яка може спричиняти безліч неприємних проблем зі шлунком і кишечником. Такий розвиток подій створить ще більше проблем для організаторів Олімпіади 2024 року, оскільки, як і раніше, виникають серйозні питання щодо чистоти річки, яка протягом останніх ста років була непридатна для плавання. Чоловічий триатлон, у якому переміг британець Алекс Йі, зрештою було перенесено, а ознайомлювальні змагання серед чоловіків і жінок було скасовано на початку Ігор."

Рівень кишкової палички було визнано занадто високим, попри очищення вартістю 1 мільярд євро. У своїй заяві бельгійський комітет висловив сподівання, що "уроки будуть зроблені для майбутніх змагань з триатлону". Він додав, що Мішель "на жаль, захворіла і повинна знятися зі змагань".

"Чийсь батя вирішив постріляти"

Відзначились цьогорічні змагання не лише брудною річкою, а й купою мемів. Мережу підірвав турецький спортсмен-олімпієць. Після свого виступу на Олімпійських іграх 2024 року 51-річний стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч став Інтернет-сенсацією. Він виборов срібну медаль у змішаній команді зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 м. А причиною обговорень і навіть мемів у Мережі стало невибагливе спорядження спортсмена.

Тоді як більшість спортсменів у стрільбі з пневматичного пістолета використовують спеціальні окуляри та засоби захисту вух, Дікеч здобув "срібло", використовуючи звичайні окуляри для покращення зору і беруші. Він навіть не заплющив жодного ока під час пострілів. Фото, на яких спортсмен безтурботно цілиться у стрілецькому центрі, стають вірусними в соцмережах. Користувачі висловлюють своє здивування від побаченого та жартують:

“Турецький батя чисто проходив повз і виграв "срібло"

"Коли зробив щось неправильно і батя прийшов переробляти”

"Просто чийсь батя від нудьги вийшов у двір і вирішив згадати молодість, стріляючи по банках із пневмата”

"Цей хлопець тренував Джона Віка”

Скажи нам, що ти кілер у реальному житті, не кажучи нам, що ти кілер”

Збив планку статевим органом

А далі про трагікомічний момент на Олімпійських Іграх. Під час свого крайнього стрибка французький спортсмен Антоні Амміраті майже взяв висоту 5 метрів 70 сантиметрів. Йому це майже вдалося, але він примудрився зачепити планку членом, і та впала.

Успішний стрибок перетворився на фіаско, коли Амміраті, не врахувавши один нюанс, збив жердину. Цей інцидент миттєво став вірусним, породивши безліч жартів у мережі, де користувачі не втрималися від кумедних коментарів.

"Коли ти ось-ось виграєш олімпійську медаль, але твій величезний член стає на заваді, а весь світ спостерігає за тобою в сповільненому темпі"

А вже згодом французький олімпієць отримав пікантну пропозицію. Йому запропонували зйомки у фільмі для дорослих. Платити потенційній зірці обіцяють 250 тисяч доларів, повідомляє Metro. Треба зазначити, що ця сума втричі перевищує розмір грошової винагороди, так званих "призових", які Франція виплатила б спортсмену, якби він отримав золоту медаль Олімпіади.

Крадіжка на Олімпіаді

Під прицілом користувачів соцмереж опинились не лише олімпійські курйози, а й гучні інциденти. Відомого бразильського ексфутболіста Зіко пограбували у Парижі перед стартом Олімпійських ігор, на які він прибув у складі делегації збірної Бразилії. Зіко став жертвою злочину 25 липня, коли залишив свій готель. Сівши в автомобіль, 71-річна легенда футболу поставив свій портфель на заднє сидіння. В цей момент один із підозрюваних підійшов до таксиста, аби відвернути його увагу, а інший скористався можливістю та поцупив портфель, у якому були цінні речі, повідомляє Le Parisien.

"У портфелі був годинник Rolex, готівка (по дві тисячі євро та доларів) і навіть діаманти. Збитки оцінюються у 500 тис. євро. Ексфутболіст подав заяву до поліції. Відкрито кримінальне провадження для розшуку зловмисників."

Пародія на "Таємну вечерю"

Ще один інцидент трапився на самому відкритті Олімпійських Ігор. На церемонії відкриття трансгендери представили пародію на картину да Вінчі "Таємна вечеря". Основним номером шоу був танець на столі чоловіка, забарвленого у блакитний колір, а також виступ бородатої жінки. Про це написала депутатка Європарламенту від партії Ле Пен Маріон Марешаль в мережі Х.

"Усім християнам світу, які дивляться церемонію Олімпіади і відчувають себе ображеними цією пародією на "Таємну Вечерю", знайте, що це говорить не Франція, а ліва меншість, готова на будь-яку провокацію"

Гендерні скандали

А ще на Олімпійських іграх спалахнув гендерний скандал. Італійська боксерка Анджела Каріні знялася зі змагань через 46 секунд після початку двобою з алжиркою Іман Хеліф. І це могло б минутися непоміченим, якби не емоційна реакція італійки та якби не цікава історія самої Хеліф, яка блискавично опинилася в ЗМІ. Каріні розплакалася просто на рингу та, як вдалося почути журналістам, сказала своєму тренерові: "Це несправедливо".

"У мене розбите серце. Я вийшла на ринг, щоби вшанувати свого батька. Мені багато разів говорили, що я воїн, але я вважала за краще зупинитися заради свого здоров’я. Я ніколи не відчувала такого удару, як цей"

І після цього спалахнув скандал світового масштабу, а фото з Анджелою Каріні в сльозах опинилися на перших шпальтах світових ЗМІ. Медіа стверджували: Іман Хеліф — трансгендерна персона, яку не мали б допустити до жіночих змагань. На підтвердження цих слів вони звертали увагу нібито на не надто жіночну зовнішність спортсменки. Також нагадували, що торік Іман Хеліф та ще одну учасницю цьогорічних Ігор, боксерку Лінь Ю Тін із Тайваню, дискваліфікували з Чемпіонату світу в Нью-Делі. Згідно з заявою Міжнародної асоціації боксу , вони "не відповідали критеріям прийнятності для участі в жіночих змаганнях, які встановлено та викладено в Регламенті IBA". І хоча деякі ЗМІ стверджували, що боксерки мали зависокий рівень тестостерону, IBA переконує, що в них не перевіряли цей гормон. Натомість, за даними медіа, вони "підлягали окремому визнаному тесту, деталі якого залишаються конфіденційними". Цей тест нібито остаточно вказав, що обидві спортсменки не відповідають критеріям прийнятності та мають конкурентні переваги над іншими учасницями». Лінь Ю Тін рішення не оскаржувала, проте Іман Хеліф подавала заяву до Спортивного арбітражного суду, але потім її відкликала.

Що сталося насправді

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що Хеліф та Лінь Ю Тін є жінками і завжди брали участь у змаганнях саме як жінки.

"У нас є дві боксерки, які народилися жінками, які були виховані як жінки, які мають паспорт жінки і які змагалися протягом багатьох років як жінки. І це чітке визначення жінки. Ніколи не було жодних сумнівів у тому, що вони є жінками"

Очільник МОК Томас Бах назвав ситуацію довкола Хеліф "політично мотивованою культурною війною" та наголосив, що різкі обговорення в соцмережах є неприйнятними. Дійсно, Іман Хеліф не є трансперсоною. Навіть більше, вона просто і не могла б нею бути, оскільки в Алжирі зміна статі офіційно заборонена. До того ж сама спортсменка ідентифікує себе саме жінкою і ніяк інакше. Окрім того, її батько, засмучений закидами ЗМІ, продемонстрував свідоцтво про народження Іман, де чітко зазначено, що вона є жінкою.

Інцидент з представниками України

Ще один інцидент торкнувся і української збірної. Організатори Олімпійських ігор 2024 року в Парижі зажадали від каноїстки Анастасії Рибачок зафарбувати фразу "Я – українка" на її човні. Напис назвали таким, що "має ознаки пропаганди", тому 26-річна уродженка Херсона заклеїла останні дві літери. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомили спонсори Рибачок із BGV Group Management. Сама спортсменка зазначила, що атлетам заборонено розміщувати на своєму інвентарі антивоєнні заклики, але патріотичний напис несе лише прояв любові до країни, яка продовжує протистояти невмотивованій російській агресії.

"Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов’язані з війною. Наприклад, ми не можемо написати Stop War. Вони вважають це пропагандою. Але ж напис "I am Ukrainian" – це інше, він вказує на нашу приналежність до України, це важливо. Це – насамперед символ віри в мене та мої можливості. Створюючи дизайн для каное, я прагнула підкреслити, що я з України і цим неймовірно пишаюсь!"

В Україні вже 10 років триває війна, третій рік – повномасштабна. Українці щодня чують сигнали повітряної тривоги і вибухи, бо рашисти запускають на мирні міста ракети та дрони. Б’ють по лікарнях, школах, садочках, житлових будинках. А організатори Олімпійських ігор звертають увагу на напис на човні, однак звірства рашистів, вочевидь, залишаються за бортом.

Відсутність росіян

До слова, ніхто навіть не помітив відсутність росіян на Олімпійських Іграх. Український дзюдоїст Богдан Ядов, відповідаючи на запитання журналістів про те, як взагалі проходять змагання без російських спортсменів, заявив, що всьому світу так само як і українцям, це на краще.

"Я десь читав в інтернеті, що без них не буде Олімпійських ігор, але мені здається, що ніхто навіть цього не помітив, що їх немає і це найкраще. Олімпійські ігри тривають і я не скажу, що хтось помітив, що їх нема. Мені здається, що всьому світу так само як і українцям, це на краще"

Нагадаємо, мер Парижа Анн Ідальго влаштувала прийом для українських спортсменів, які прибули до міста на Олімпіаду. Вона нагородила їх Великою медаллю Вермейля, що є найвищою відзнакою французької столиці.

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