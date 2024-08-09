Олимпиада в Париже: топ скандальных событий, которые шокировали весь мир

Олимпийские игры этого года принимает у себя Париж, а вместе с ними – и немалую порцию критики за организацию мероприятия. Скандалы вокруг самых известных в мире спортивных соревнований не утихают ни в прессе, ни в соцсетях, а наоборот — продолжают набирать обороты.

Обо всех деталях самых громких скандалов летних Олимпийских игр-2024 в Париже – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Почему река Сена так грязная

Олимпийские игры 2024 года запомнятся зрителям не только спортивными достижениями, но и курьезными случаями. Первый скандал вокруг спортивных игр связан с рекой Сеной. По замыслу организаторов именно на главной реке французской столицы должна была не только состояться официальная церемония открытия, но и соревнования по триатлону. Да, речь идет именно о той реке, куда стекали почти все канализационные отходы. Чтобы очистить водоем, руководство потратило почти полтора миллиарда евро, но они забыли кое-что учесть — появление обильных дождей, которые свели на нет многолетние усилия.

Канадского триатлониста стошнило после заплыва в Сене на Олимпийских играх! Тайлеру Миславчуку стало плохо через несколько минут после окончания изнурительной гонки, которая включала 1,5 км заплыва, 40 км езды на велосипеде и 10 км бега.

"Меня тошнило 10 раз. Последние четыре километра были смертельными, мне стало плохо, было очень жарко".

Неприятную сцену зафиксировали телекамеры, на которых также было видно, как многие другие спортсмены лежат на ковре, пытаясь перевести дыхание, сообщает The Mirror. А потом пользователи соцсетей даже сделали юмористическое видео.

Бывшая россиянка получила по голове

А вот бывшая россиянка "получила по голове" и не финишировала в соревнованиях по триатлону на Олимпиаде-2024. Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина, родившаяся в России и до 2017 года представлявшая сборную РФ, во время плавательной части получила удар по голове и "напилась" воды из Сены, после чего ей стало плохо и она сошла с дистанции на велосипедном этапе.

"Триатлон — контактный вид спорта, судьям отслеживать "драку" на этапе плавания довольно трудно. Хотя это запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа. Я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет".

Кишечная палочка в Сене

В свою очередь спортсменка из Бельгии подхватила кишечную палочку во время олимпийских соревнований в Сене. Клэр Мишель попала в больницу, а ее команда была вынуждена сняться с соревнований в смешанном триатлоне. Причиной недуга, как полагают, стала та же вода из реки Сены, сообщает Daily Mail.

"По имеющимся в стране данным, Клэр Мишель была инфицирована бактерией E.coli, которая может вызывать множество неприятных проблем с желудком и кишечником. Такое развитие событий создаст еще больше проблем для организаторов Олимпиады 2024 года, поскольку по-прежнему возникают серьезные вопросы по чистоте реки, которая в течение последних ста лет была непригодна для плавания. Мужской триатлон, в котором победил британец Алекс Йи, в конце концов был перенесен, а ознакомительные соревнования среди мужчин и женщин были отменены в начале Игр".

Уровень кишечной палочки был признан слишком высоким, несмотря на очистку стоимостью 1 миллиард евро. В своем заявлении бельгийский комитет выразил надежду, что "уроки будут сделаны для предстоящих соревнований по триатлону". Он добавил, что Мишель "к сожалению, заболела и должна сняться с соревнований".

"Чей-то батя решил пострелять"

Отличились нынешние соревнования не только грязной рекой, но и кучей мемов. Сеть взорвал турецкий спортсмен-олимпиец. После своего выступления на Олимпийских играх 2024 51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч стал Интернет-сенсацией. Он завоевал серебряную медаль в смешанной команде по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. А причиной обсуждений и даже мемов в Сети стало неприхотливое снаряжение спортсмена.

В то время как большинство спортсменов в стрельбе из пневматического пистолета используют специальные очки и средства защиты ушей, Дикеч получил "серебро", используя обычные очки для улучшения зрения и беруши. Он даже не зажмурился во время выстрелов. Фото, на которых спортсмен беззаботно целится в стрелковом центре, становятся вирусными в соцсетях. Пользователи выражают свое удивление от увиденного и шутят:

"Турецкий батя чисто проходил мимо и выиграл "серебро"

"Когда сделал что-то неправильно и батя пришел переделывать"

"Просто чей-то батя от скуки вышел во двор и решил вспомнить молодость, стреляя по банкам из пневмата"

"Этот парень тренировал Джона Уика"

"Скажи нам, что ты киллер в реальной жизни, не говоря нам, что ты киллер”

Сбил планку половым органом

А дальше – о трагикомическом моменте на Олимпийских Играх. Во время своего крайнего прыжка французский спортсмен Антони Аммирати почти взял высоту 5 метров 70 сантиметров. Ему это почти удалось, но он умудрился задеть планку членом, и та упала.

Успешный прыжок превратился в фиаско, когда Аммирати, не учитывая один нюанс, сбил планку. Этот инцидент мгновенно стал вирусным, породив множество шуток в сети, где пользователи не удержались от забавных комментариев.

"Когда ты вот-вот выиграешь олимпийскую медаль, но твой огромный член мешает, а весь мир наблюдает за тобой в замедленном темпе".

А уже потом французский олимпиец получил пикантное предложение. Ему предложили съемки в фильме для взрослых. Платить потенциальной звезде обещают 250 тысяч долларов, сообщает Metro. Следует отметить, что эта сумма втрое превышает размер денежного вознаграждения, так называемых "призовых", которые Франция выплатила бы спортсмену, если бы он получил золотую медаль Олимпиады.

Кража на Олимпиаде

Под прицелом пользователей соцсетей оказались не только олимпийские курьезы, но и громкие инциденты. Известный бразильский экс-футболист Зико был ограблен в Париже перед стартом Олимпийских игр, на которые он прибыл в составе делегации сборной Бразилии. Зико стал жертвой преступления 25 июля, когда покинул свой отель. Сев в автомобиль, 71-летняя легенда футбола поставил свой портфель на заднее сиденье. В этот момент один из подозреваемых подошел к таксисту, чтобы отвлечь его внимание, а другой воспользовался возможностью и украл портфель, в котором были ценные вещи, сообщает Le Parisien.

"В портфеле были часы Rolex, наличные деньги (по две тысячи евро и долларов) и даже бриллианты. Ущерб оценивается в 500 тыс. евро. Экс-футболист подал заявление в полицию. Открыто уголовное производство по розыску злоумышленников".

Пародия на "Тайную вечерю"

Еще один инцидент произошел на самом открытии Олимпийских Игр. На церемонии открытия трансгендеры представили пародию на картину да Винчи "Тайная вечеря". Основным номером шоу был танец на столе мужчины, окрашенного в голубой цвет, а также выступление бородатой женщины. Об этом написала депутат Европарламента от партии Ле Пен Марион Марешаль в сети Х.

"Всем христианам мира, которые смотрят церемонию Олимпиады и чувствуют себя обиженными этой пародией на "Тайную Вечерю", знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию".

Гендерные скандалы

А еще на Олимпийских играх разразился гендерный скандал. Итальянская боксерша Анджела Карини снялась с соревнований спустя 46 секунд после начала поединка с алжиркой Иман Хелиф. И это могло бы пройти незамеченным, если бы не эмоциональная реакция итальянки и если бы не интересная история самой Хелиф, молниеносно оказавшаяся в СМИ. Карини расплакалась прямо на ринге и, как удалось услышать журналистам, сказала своему тренеру: "Это несправедливо".

"У меня разбито сердце. Я вышла на ринг, чтобы почтить своего отца. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради своего здоровья. Я никогда не чувствовала такого удара, как этот".

И после этого разразился скандал мирового масштаба, а фото с Анджелой Карини в слезах оказались на первых полосах мировых СМИ. Медиа утверждали: Иман Хелиф — трансгендерная персона, которую не должны допустить к женским соревнованиям. В подтверждение этих слов они обращали внимание якобы на не слишком женственный облик спортсменки. Также напоминали, что в прошлом году Иман Хелиф и еще одна участницу нынешних Игр, боксершу Линь Ю Тин из Тайваня, дисквалифицировали с чемпионата мира в Нью-Дели. Согласно заявлению Международной ассоциации бокса, они "не соответствовали критериям приемлемости для участия в женских соревнованиях, установленных и изложенных в Регламенте IBA". И хотя некоторые СМИ утверждали, что у боксерш был высокий уровень тестостерона, IBA убеждает, что у них не проверяли этот гормон. По данным медиа, они "подлежали отдельному признанному тесту, детали которого остаются конфиденциальными". Этот тест якобы окончательно указал, что обе спортсменки не отвечают критериям приемлемости и имеют конкурентные преимущества над другими участницами. Линь Ю Тин решение не оспаривала, однако Иман Хелиф подавала заявление в Спортивный арбитражный суд, но затем его отозвала.

Что произошло на самом деле

Международный олимпийский комитет заявил, что Хелиф и Линь Ю Тин являются женщинами и всегда участвовали в соревнованиях как женщины.

"У нас есть две боксерши, которые родились женщинами, которые были воспитаны как женщины, имеют паспорт женщины и которые соревновались в течение многих лет как женщины. И это четкое определение женщины. Никогда не было никаких сомнений в том, что они женщины".

Глава МОК Томас Бах назвал ситуацию вокруг Хелиф "политически мотивированной культурной войной" и подчеркнул, что резкие обсуждения в соцсетях неприемлемы. Действительно, Иман Хелиф не трансперсона. Более того, она просто и не могла бы ею быть, поскольку в Алжире смена пола официально запрещена. К тому же сама спортсменка идентифицирует себя именно женщиной и никак иначе. Кроме того, ее отец, расстроенный упреками СМИ, продемонстрировал свидетельство о рождении Иман, где четко указано, что она женщина.

Инцидент с представителями Украины

Еще один инцидент затронул и украинскую сборную. Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже потребовали от каноистки Анастасии Рыбачок закрасить фразу "Я — украинка" на ее лодке. Надпись назвали "имеющей признаки пропаганды", поэтому 26-летняя уроженка Херсона заклеила последние две буквы. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщили спонсоры Рыбачок из BGV Group Management. Сама спортсменка отметила, что атлетам запрещено размещать на своем инвентаре антивоенные призывы, но патриотическая надпись несет лишь проявление любви к стране, продолжающей противостоять немотивированной российской агрессии.

"Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках какие-либо надписи, связанные с войной. Например, мы не можем написать Stop War. Они считают это пропагандой. Но надпись "I am Ukrainian" – это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно. Это, прежде всего, символ веры в меня и мои возможности. Создавая дизайн для каное, я стремилась подчеркнуть, что я из Украины и этим неимоверно горжусь!"

В Украине уже 10 лет идет война, третий год – полномасштабная. Украинцы каждый день слышат сигналы воздушной тревоги и взрывы, потому что рашисты запускают на мирные города ракеты и дроны. Бьют по больницам, школам, садикам, жилым домам. Организаторы же Олимпийских игр обращают внимание на надпись на лодке, однако зверства рашистов, очевидно, остаются за бортом.

Отсутствие россиян

К слову, никто даже не заметил отсутствия россиян на Олимпийских играх. Украинский дзюдоист Богдан Ядов, отвечая на вопросы журналистов о том, как вообще проходят соревнования без российских спортсменов, заявил, что для всего мира так же, как и для украинцев, это к лучшему.

"Я где-то читал в интернете, что без них не будет Олимпийских игр, но мне кажется, что никто даже этого не заметил, что их нет и это лучше. Олимпийские игры продолжаются и я не скажу, что кто-то заметил, что их нет. Мне кажется, что всему миру так же, как и украинцам, это к лучшему".

Напомним, мэр Парижа Анн Идальго устроила прием для украинских спортсменов, прибывших в город на Олимпиаду. Она наградила их Большой медалью Вермейля, которая является высшим отличием французской столицы.

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