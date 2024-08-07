Спека повертається: де і коли стрімко підніметься температура

Стовпчики термометрів показуватимуть високі позначки у всіх регіонах.

До України суне нова хвиля сильної спеки. Розпочнеться вона доволі незвично - із західних областей країни.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

"Що стосується анонсованого ймовірного повернення сильної спеки в Україну. Скасування нема, але є уточнення... Сильна спека, за попередніми прогнозами, прийде з 15-го серпня", - повідомила синоптикиня.

За її даними, спека після цього пошириться на центр, північ, південь та схід України.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла про кардинальні зміни погоди у найближчі 10 днів. Впродовж першої половини тижня у більшості регіонів буде свіже повітря, яке забезпечують атмосферні потоки з північних широт.

Читайте також: