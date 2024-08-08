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Жара возвращается: где и когда стремительно поднимется температура

Жара возвращается: где и когда стремительно поднимется температура

Жара. / Фото: Associated Press

Столбики термометров будут показывать высокие отметки во всех регионах.

В Украину движется новая волна сильной жары. Начнется она довольно необычно – с западных областей страны.

Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Что касается анонсированного вероятного возвращения сильной жары в Украину. Отмены нет, но есть уточнение... Сильная жара, по предварительным прогнозам, придет с 15 августа", — сообщила синоптик.

По ее данным, жара после этого распространится на центр, север, юг и восток Украины.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала о кардинальных изменениях погоды в ближайшие 10 дней.   В течение первой половины недели в большинстве регионов будет свежий воздух, обеспечиваемый атмосферными потоками из северных широт.

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