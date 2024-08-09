Где ждать дождей и когда вернется жара: прогноз погоды на выходные

По словам Диденко, жара усилится с 15 августа, начиная с западных областей и юго-запада.
На выходных, 10-11 августа, в большинстве областей Украины температура воздуха ожидается на уровне +24+29, на юге – +28+32 градуса.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в субботу дожди вероятны на Волыни и Ровенщине, частично – в северных и центральных регионах, в Одесской и Николаевской областях. Местами грозы.
На остальной территории Украины – без существенных осадков.
В воскресенье, 11 августа, дожди вероятны утром в Киевской и Полтавской областях. Везде преобладает сухая погода.
В Киеве в выходные – времена локальные дожди, возможны грозы. Температура воздуха будет колебаться около +26 градусов.
Когда вернется жара
По прогнозу Диденко, жара усилится с 15 августа, начиная с западных областей и юго-запада. Далее жаркая погода распространится на большую часть Украины.
"Ко Дню независимости Украины все стабилизируется, выровняется, будет комфортно тепло и солнечно", — подытожила синоптик.
Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала о кардинальных изменениях погоды в ближайшие 10 дней: подробности
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