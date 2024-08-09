Штраф от ТЦК за необновление данных: где проверить

За неуплату штрафа нарушитель грозит, в частности, наложение ареста на денежные средства на счетах

В Украине 16 истек срок обязательного обновления военно-учетных данных для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. С этого времени работники ТЦК и СП могут штрафовать нарушителей.

Где проверить наличие штрафов ТЦК – читайте дальше.

Какой штраф грозит нарушителям

Мужчинам, не обновившим свои данные, грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. В то же время предприятие, на котором нарушаются правила военного учета сотрудников, может получить штраф от 34 до 59,5 тысячи гривен (в военное время).

Неуплата штрафа может иметь такие последствия, как:

наложение ареста на денежные средства на счетах должника с их последующим списанием,

также арестом имущества с целью дальнейшей реализации и т.д.

Где проверить информацию о штрафе

Информация об исполнительных производствах, хранится в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИН) Министерства юстиции Украины. Для этого необходимо запросить АСВП. Эта опция безвозмездна для всех граждан.

В то же время, проверить наличие исполнительного производства по штрафу ТЦК можно в системе YouControl. Она предлагает функцию автоматического мониторинга, то есть получение ежедневных уведомлений о появлении штрафов и исполнительных производств.

В системе мониторинг можно настроить на любого гражданина Украины – себя или другое лицо – и своевременно узнавать штрафы и другие обновления в разных реестрах или в органах государственной исполнительной службы.

Напомним, стало известно, когда начнут штрафовать ухилянцев.

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