Неоновлення військових даних: коли розпочнуть штрафувати ухилянтів

Зараз штрафи накладають на тих військовозобов'язаних, які безпосередньо приходять до ТЦК.

Вже наприкінці вересня ТЦК можуть почати надсилати штрафи військовозобовʼязаним, які порушили законодавство та не оновили свої військово-облікові дані вчасно.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі "Еспресо".

Він наголосив на тому, що кожний громадянин України повинен виконувати вимоги чинного законодавства, а тому обов'язково слід було протягом двох місяців звернутись до ТЦК.

"Кожен військовозобовʼязаний громадянин України мав це зробити, а не чекати до останніх днів. Багато хто не хоче бути мобілізованим. Але потрібно розуміти, що наша країна перебуває в стані війни. Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому. Штрафи почнуть надходити наприкінці вересня. Зокрема, йдеться про штрафи, які будуть надходити військовозобовʼязаним після того, як ТЦК перевірять відповідну базу "Оберіг", - пояснив Федієнко.

Також депутат наголосив, що е-документ з додатка "Резерв+" прирівнюється до оригіналу військово-облікових документів.

"Зараз штрафи накладають на тих військовозобов'язаних, які безпосередньо приходять до центру комплектування. Інша справа, коли громадянин приходив до ТЦК й стояв на обліку, оновив свої дані, але, на жаль, не мав при собі оригіналу військово-облікового документа. Якщо ТЦК виписує йому штраф, то варто нагадати, що документ з додатка "Резерв+" прирівнюється до паперового документа і на нього можна посилатись, як на оригінал документа", - наголосив він.

Як повідомлялося, в Україні чоловіків віком від 18 до 25 років зараховують до категорії призовників. Втім, є випадки, коли їх можуть мобілізувати.

Читайте також:

Шукайте в пошті штрафи і повістки від військкоматів вже цього тижня