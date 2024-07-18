Чи можуть вручити повістку на кордоні: відповідь ДПСУ

На прикордонних пунктах пропуску на кордоні повістки не видають. Втім, на КПП можуть перебувати працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Радіо Свобода".

"В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю", - наголосив представник ДПСУ.

За його словами, повістки на пунктах пропуску "масово, відкрито чи не відкрито" не видають. Втім, якшо людина, яка перетинає кордон, перебуває у розшуку, то прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб ті доставили її до ТЦК.

Демченко зауважив, що працівники ТЦК не беруть участь в прикордонному контролі. Втім, допомагають в разі "якщо виникають якісь питання відносно документів або інформації".

Нагадаємо, виїзд чоловіків за кордон від 17 липня можливий лише за однієї умови. Так, потрібно мати військовий квиток, аби перетнути кордон. Категорії тих, громадян, хто має дозвіл на виїзд, не змінилися.

Перетин кордону за новими правилами! Тепер там можуть і затримати!

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