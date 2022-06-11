Смачна паляниця з полуницею до чаю

Як приготувати смачну та просто паляницю з полуницею до чаю - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Літо - найкраща пора, щоб поласувати смачними та корисними вітамінами. На початку червня з'являється полуниця. І так хочеться приготувати з неї щосб смачненьке у вихідні дні, щоб порадувати своїх рідних. Пропонуємо зробити паляницю з полуницею.
Вам знадобиться на бісквіт:
- 150 г цукру;
- 4 яйця;
- 150 г борошна.
Для крема:
- 1 л молока;
- 2-3 столові ложки борошна;
- 2-3 столові ложки крохмалу;
- 2-3 столові ложки згущеного молока;
- 2-3 столові ложки цукру;
- 2 яйця;
- 1 чайна ложка ваніліну;
- 300 г полуниці.
Процес приготування дуже простий:
- Взяти 4 яйця, відділити білок та жовток. До білків додати цукор та ретельно перемішати, щоб маса стала однорідною. Тепер можна додати жовтки. Продовжуєте збивати ще 5 хвилин. Додати борошно і акуратно змішати всі інгредієнти.
- Форму застелити пергаментом, перелити тісто і відправити його в духовку на 30 хвилин (температура 180 градусів).
- Поки тісто печеться, змішати всі інгредієнти для крема (крім полуниці) та приготувати на маленькому вогні до загустіння. Не забувайте постійно перемішувати масу.
- Готовий бісквіт потрібно розрізати на дві половинки.
- Полуниці ретельно промити і розрізати навпіл кожну ягідку.
- На одну половину бісквіта вилити частину крема та посипати полуницею. Потім накрити другою половиною тіста і залити кремом, який залишився.
Не забудьте прикрасити паляницю з полуницею свіжими ягодами. Поставте в холодильник на 2-3 години.