Смачна паляниця з полуницею до чаю

Як приготувати смачну та просто паляницю з полуницею до чаю - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Літо - найкраща пора, щоб поласувати смачними та корисними вітамінами. На початку червня з'являється полуниця. І так хочеться приготувати з неї щосб смачненьке у вихідні дні, щоб порадувати своїх рідних. Пропонуємо зробити паляницю з полуницею.

Вам знадобиться на бісквіт:

150 г цукру;

4 яйця;

150 г борошна.

Для крема:

1 л молока;

2-3 столові ложки борошна;

2-3 столові ложки крохмалу;

2-3 столові ложки згущеного молока;

2-3 столові ложки цукру;

2 яйця;

1 чайна ложка ваніліну;

300 г полуниці.

Процес приготування дуже простий:

Взяти 4 яйця, відділити білок та жовток. До білків додати цукор та ретельно перемішати, щоб маса стала однорідною. Тепер можна додати жовтки. Продовжуєте збивати ще 5 хвилин. Додати борошно і акуратно змішати всі інгредієнти. Форму застелити пергаментом, перелити тісто і відправити його в духовку на 30 хвилин (температура 180 градусів). Поки тісто печеться, змішати всі інгредієнти для крема (крім полуниці) та приготувати на маленькому вогні до загустіння. Не забувайте постійно перемішувати масу. Готовий бісквіт потрібно розрізати на дві половинки. Полуниці ретельно промити і розрізати навпіл кожну ягідку. На одну половину бісквіта вилити частину крема та посипати полуницею. Потім накрити другою половиною тіста і залити кремом, який залишився.

Не забудьте прикрасити паляницю з полуницею свіжими ягодами. Поставте в холодильник на 2-3 години.