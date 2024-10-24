ТОП 5 категорій товарів до зимових свят

Хто ж замовляє так зарано подарунки до свят? Ті, хто не хоче стояти в заторах, чергах на касі, намагатись вихопити останній товар в онлайн-магазині. Досвідчені покупці, хто давно замовляє товари напряму з Китаю, добре знають, що саме наприкінці жовтня-початку листопада варто фіналізувати список бажаного і перейти до замовлення до Різдва та Нового року, аби встигнути отримати свої покупки за найнижчим тарифом (доставкою морем).

А що саме купувати — поділилися фахівці з поштово-логістичної компанії Meest China.

Декор і товари для дому

Можна придбати як набір у вигляді ялинки та прикрас до неї, так і додати скатертини, серветки, свічники, підставки під чашки та келихи, різдвяні віночки на двері та святковий посуд. А ще пледи, подушки та інший текстиль з оленями, сніжинками, або ж однотонні під стиль вашої оселі.

Подарунки близьким і колегам

Тут і електроніка та смарт-гаджети для фанатів технологічних девайсів, і стильні блокноти з наліпками для поціновувачів естетичного планування. Можна відшукати як дуже особисті презенти близьким, на кшталт шовкової піжами, так і стримані подарунки для колег, як-от, набір китайських чаїв.

Подарунки для малечі

Різноманітні іграшки, ляльок, конструктори, машинки, настільні ігри та пазли – вибір асортименту вражає. Також можна розглянути на презент самокати й біговели. Крім того, в китайських маркетплейсах сила-силенна дитячих карнавальних костюмів, тож можна вигадати власну тематику святкування й придбати малечі ефектне вбрання до свят.

Новорічні презенти домашнім улюбленцям

Час оновити арсенал іграшок, і варіантів тут дійсно безліч — м’ячики, пулери, канати, пискавки, інтерактивні розвивальні іграшки тощо. Крім того, подбайте про теплий одяг і кумедне святкове вбрання для улюбленця. Наприклад, на китайських сайтах можна відшукати для котика чи песика костюм Санти, оленя Рудольфа, Грінча чи інших дотичних до свята персонажів.

LED-підсвітки, гірлянди та лампи

Доповнюйте святкову атмосферу, створючи м’яке та затишне світло. На випадок блекаутів гірлянди на батарейках чи зарядці від powerbank теж пригодяться. На вибір: різноманітні LED-стрічки, тематичні святкові гірлянди, ліхтарики та LED-свічки у вигляді будиночків і ялинок, неонові підсвітки усіх можливих кольорів, лампи-сніговички та магічні кулі з підсвітками.

Це лише кілька ідей шопінгу на китайських маркетплейсах Taobao, 1688, Pinduoduo. Обирайте необхідне, додавайте до замовлення, а про доставку подбає Meest China. Компанія пропонує зручний сервіс: об’єднання товарів від різних продавців в одну посилку (або навпаки розділення на декілька посилок), ретельна перевірка й фотозвіт, посилене пакування, викуп товарів за посиланням та інші послуги, що зроблять для вас інтернет-купівлю зручною.

Порада наостанок: краще формуйте замовлення вже зараз, адже що ближче до свят, тим більшим буде логістичне навантаження. Крім того, вже зараз спостерігається певна черга на завантаження у портах і терміналах.Тож краще мати хоча б трохи часу в запасі.