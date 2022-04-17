У Бородянці з-під завалів дістали тіла 41 жителя

З розбирання завалів 7 багатоповерхівок у місті розібрано вже 5.

У Бородянц Київської області співробітники ДСНС розбирають завали. На сьогодні знайдено тіла понад 40 людей.

Про це повідомляють у ДСНС України.

"16 квітня проводилися роботи з розбору завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт вилучено тіло загиблої особи. Всього з 6 квітня з 7 зруйнованих багатоповерхових житлових будинків у центрі міста, на 5 - роботи завершені повністю. Від початку проведення робіт вилучені тіла 41 загиблої особи", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, що у Бородянці Київської області, яка сильно потерпіла від російських окупантів, встановили перші модульні будинки. У модульних будиночах будуть проживати співробітники ДСНС та волонтерів, які розбирають завали після вигнання з міста військ країни-агресорки. Також у селищі встановили точку для харчування.