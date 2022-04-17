В Бородянке из-под завалов извлекли тела 41 жителя

По разборке завалов 7 многоэтажек в городе разобрано уже 5.

В Бородянке Киевской области сотрудники ГСЧС разбирают завалы. На сегодняшний день найдены тела более 40 человек.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"16 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ изъято тело погибшего. Всего с 6 апреля из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города, на 5 — работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, что в Бородянке Киевской области, сильно пострадавшей от российских оккупантов, установили первые модульные дома. В модульных домиках будут проживать сотрудники ГСЧС и волонтеров, которые разбирают завалы после изгнания из города войск страны-агрессорки. Также в поселке установили точку питания.