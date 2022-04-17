17 апреля гуманитарные коридоры в Украине не будут работать – Верещук

Российские оккупанты не согласовали работу гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.
17 апреля не удалось договориться с российскими оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации и об эвакуации гражданского населения.
Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", — отметила она.
Верещук также сообщила, что украинские власти в очередной раз требуют открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться, сегодня, 17 апреля, эвакуация состоится из шести населенных пунктов Луганщины.
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