17 квітня гуманітарні коридори в Україні не працюватимуть - Верещук

17 квітня гуманітарні коридори в Україні не працюватимуть - Верещук

Російські окупанти не погодили роботу гуманітарних коридорів для евакуації мирних мешканці.

Станом на сьогоднішній ранок, 17 квітня, не вдалось домовитися з російськими окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації та про евакуацію цивільного населення.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знову запрацювали якнайшвидше", - зазначила вона.

Верещук також повідомила, що українська влада вкотре вимагає відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав жителів області евакуюватися, сьогодні, 17 квітня евакуація відбудеться з шести населених пунктів Луганщини.

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