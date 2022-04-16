У російському полоні перебуває близько 700 українських військових - Верещук

У російському полоні перебуває близько 700 українських військових - Верещук

Серед цивільного населення у полоні перебуває понад 500 жінок.

Близько 700 військовослужбовців України та більше 1000 цивільних мешканців перебувають зараз у полоні Росії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Більше тисячі цивільних в полоні у росіян, більше п'ятисот – це жінки. Ми не будемо обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей", - сказала вона.

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За її словами, кількість полонених армії РФ в Україні становить близько 700 осіб.

Верещук наголосила, що росіяни повністю не дотримуються Женевської конвенції про поводження з полоненими.

Нагадаємо, Зеленський назвав приблизну кількість загиблих у ЗСУ від початку війни.

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