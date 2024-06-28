У брата Медведчука відібрали завод

В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад $5 млн, кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.

Про це у телеграм повідомляє ДБР.

"Підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України", — йдеться у повідомленні.

Нещодавно ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування.

У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тисячу квадратних метрів.

Нагадаємо, що у червні минулого року ДБР вже передало до ЗСУ арештований автопарк підприємства вартістю понад $1 млн.

Крім того, накладено арешт на майно братів Медведчука та Козака, яке фігуранти встигли переписати на найближчих родичів або підставних осіб.

Зокрема, у квітні 2022 року брат Тараса Козака, дізнавшись що ДБР здійснює розслідування, уклав 30 договорів купівлі-продажу та чотири угоди дарування на майно вартістю 3,5 млн доларів США. На свою матір він переоформив чотири квартири у Києві, квартиру у Львові та будинок на Самбірщині, дві земельні ділянки площею майже 0,5 га.

Цивільна дружина брата Козака стала власницею двох квартир, двох паркінгів та нежитлового приміщення у Львові. Ще три будинки у Львові та три земельні ділянки перейшли у власність наближених осіб. Триває процедура передавання до АРМА вказаного майна.

Нагадаємо, СБУ затримала Медведчука 12 квітня 2022 року.

22 вересня 2022 року стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників, із них 188 обороняли Маріуполь, 108 — бійці "Азову". П’ятьох командирів гарнізону "Азовсталь" обміняли на 55 російських військових. В обмін на інших бійців Україна віддала росіянам Медведчука.

Готували переворот: в Україні ліквідували мережу "громадських організацій" Медведчука!

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