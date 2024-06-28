На Донеччині нацгвардійці приземлили російський штурмовик Су-25 

Збили літак пострілом з ПЗРК "Ігла".
Гвардійці збили російський штурмовий літак Су-25 на Донеччині.
Про це повідомила Нацгвардія у Telegram.
За даними НГУ, бійці 31-ї бригади Національної гвардії України виявили російський Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт, та пострілом з розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"збили літак.
Нагадаємо, 10 червня українські захисники збили російський військовий штурмовик Су-25 в Донецькій області.
А бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 25 травня знищили черговий російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.
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