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На Донеччині нацгвардійці приземлили російський штурмовик Су-25 

На Донеччині нацгвардійці приземлили російський штурмовик Су-25 

СУ-25 знищено

Збили літак пострілом з ПЗРК "Ігла".

Гвардійці збили російський штурмовий літак Су-25 на Донеччині.

Про це повідомила Нацгвардія у Telegram.

За даними НГУ, бійці 31-ї бригади Національної гвардії України виявили російський Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт, та пострілом з розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"збили літак.

Нагадаємо, 10 червня українські захисники збили російський військовий штурмовик Су-25 в Донецькій області. 

А бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 25 травня знищили черговий російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

На Донеччині нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 

На Донеччині нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 

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