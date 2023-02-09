У Дніпрі під мостом вибухнула граната: загинув чоловік

Граната вибухнула у чоловіка в руках.
У Дніпрі вдень 9 лютого під Амурським мостом пролунав вибух. За попередньою інформацією, там вибухнула граната.
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
За словами свідків, граната вибухнула у чоловіка в руках. На місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки. Обставини вибуху з'ясовуються.
"Також стало відомо що загиблий чоловік знайшов вибуховий предмет на смітнику. Попередньо це гранта Ф-1", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі троє військових "ловили" чоловіка навпроти центрального ринку. Один з військових у руці тримав якісь папери. Користувачі Мережі обговорюють, що це були представники військкомату, які намагалися вручити повістку.
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