У Дніпрі під мостом вибухнула граната: загинув чоловік

Граната вибухнула у чоловіка в руках.

У Дніпрі вдень 9 лютого під Амурським мостом пролунав вибух. За попередньою інформацією, там вибухнула граната.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

За словами свідків, граната вибухнула у чоловіка в руках. На місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки. Обставини вибуху з'ясовуються.

"Також стало відомо що загиблий чоловік знайшов вибуховий предмет на смітнику. Попередньо це гранта Ф-1", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі троє військових "ловили" чоловіка навпроти центрального ринку. Один з військових у руці тримав якісь папери. Користувачі Мережі обговорюють, що це були представники військкомату, які намагалися вручити повістку.

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