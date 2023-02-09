В Днепре под мостом взорвалась граната: погиб мужчина

Граната взорвалась у мужчины в руках.

В Днепре днем 9 февраля под Амурским мостом раздался взрыв. По предварительной информации, там взорвалась граната.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

По словам свидетелей, граната взорвалась у мужчины в руках. На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники. Обстоятельства взрыва выясняются.

"Также стало известно, что погибший мужчина нашел взрывной предмет в мусоре. Предварительно это гранта Ф-1", — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре трое военных "ловили" мужчину напротив центрального рынка. Один из военных в руке держал какие-то бумаги. Пользователи Сети обсуждают, что это были представители военкомата, которые пытались вручить повестку.

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