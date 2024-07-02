У Кремлі прокоментували візит Орбана до Києва

Пєсков назвав Орбана політиком, який жорстко відстоює свої інтереси.

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков у вівторок, 2 липня, заявив, що в РФ нічого не очікують від поїздки прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

Про це пише "Європейська правда".

За словами Пєскова, Будапешт не контактував із Москвою перед візитом прем'єра Угорщини до Києва.

"Зрозуміло, що Угорщина, яка стала головувати в цьому періоді в ЄС, зрозуміло, повинна виконувати свої функції. Тому в цьому випадку, я думаю, тут будуть превалювати обов'язки в розрізі брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів", – сказав Пєсков.

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Водночас Пєсков наголосив, що Орбан "добре відомий як політик, який досить жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни".

Візит Орбана до України: що відомо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва. Це перший візит Орбана до України від 2012 року.

У розмові з президентом Зеленським Орбан запропонував "припинення вогню" і перемовини з РФ.

Президент України повідомив, що зміст сьогоднішнього діалогу може стати основою для майбутнього двостороннього документа між двома державами.

Новини ТСН онлайн 16:00 2 липня. Заяви Орбана та Зеленського, валюта дорожчає, спека не відступає

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