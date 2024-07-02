Орбан пропонує Зеленському припинити вогонь та вести перемовини з РФ

Віктор Орбан приїхав до Києва.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який з візитом перебуває у Києві, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонував "припинення вогню" і перемовини з РФ.
Відео з пресконференції Зеленського та Орбана за підсумками зустрічі опубліковано у Telegram-каналі президента України.
Орбан, зокрема заявив, що Угорщина дуже високо оцінюють усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але вони потребують багато часу.
"Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву", – пояснив Орбан.
Прем'єр Угорщини додав, що має на увазі припинити вогонь і почати перемовини з Росією. Він вважає, що припинення вогню буде сприяти пришвидшенню темпу цих перемовин.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Визнання вторгнення в Україні і пропозиція припинення вогню! Перші заяви Орбана в Україні
Нагадаємо, дипломат пояснив головну мету візиту прем’єра Угорщини до Києва.
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