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Смертельна негода: літній чоловік загинув під час сильної грози

Смертельна негода: літній чоловік загинув під час сильної грози

На Рівненщині загинув чоловік від удару блискавки / Фото: Associated Press

Удар блискавки обірвав життя мешканця Рівненської області.

У понеділок, 1 липня, у деяких регіонах України погіршилася погода. Під час сильної грози одну людину вбило блискавкою. Трагедія сталася неподалік села Золотолин Рівненського району Костопільської територіальної громади.  

Про це повідомила ДСНС.

"Вчора о другій половині дня на території області вирувала негода. Внаслідок ураження блискавкою травми, несумісні з життям, дістав 63-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що сьогодні-завтра в Україні очікуються грози, місцями град і шквали вітру до 15-20 м/с.

Рятувальники також порекомендували бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час грози.

У ДСНС нагадали правила безпеки під час грози / © ДСНС
У ДСНС нагадали правила безпеки під час грози / Фото: ДСНС

Нагадаємо, синоптики попередили про різку зміну клімату в Україні. Через блискавки, смерчі та грози небезпека загрожує і без того ушкодженій енергосистемі.

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