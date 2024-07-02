Чому Орбан приїхав до України: думка нардепа

Угорщині треба довести, що вона буде займати правильну позицію.

Візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України пов'язаний з попередніми некоректними заявами на адресу України. Можливо, у ЄС за лаштунками мав місце якийсь політичний тиск на політика з тим, щоб він радикально переглянув і змінив свій підхід до України.

Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Як відомо, Орбан ставив під сумнів суверенітет України як держави, це є абсолютно неприйнятним. І його дії, намагання заблокувати допомогу Україні під час агресії, в дуже важкі часи для нас, це є абсолютно неприйнятним, в тому числі для Європейського Союзу, який розуміє, що зараз Україна бореться і захищає Європейський Союз, зокрема і Угорщину.

"Тим більше йдеться про те, що це дійсно важлива символічна подія, коли Угорщина буде головувати в Раді ЄС. Треба довести, що Угорщина буде займати правильну позицію, буде на правильному боці історії стосовно України, а не буде зловживати в цей період своєю посадою", – зазначив нардеп.

Орбан говорить, що підтримує модернізацію економіки України. Це важливе питання відбудови України.

"Є дуже позитивні приклади – Естонія взяла активну участь зараз у відбудові Житомирської області. Данія – Миколаївська область. Це позитивні приклади, які має наслідувати і Угорщина. Треба довести на ділі, що вона підтримує Україну", – підсумував Мережко.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва. Його кортеж прибув до посольства Угорщини.

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