Орбан анонсував крок назустріч Україні – подробиці

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорили відкриття української школи в Угорщині.

Про це Зеленський сказав на спільній з Орбаном пресконференції у Києві 2 липня.

"Обговорили відкриття української школи в Угорщині. Першої такої школи. І пан прем'єр-міністр запевнив у підтримці цього проєкту", - заявив президент.

У свою чергу Орбан заявив, що зараз українські діти вчаться в багатьох угорських школах.

"Багато угорських викладачів вчать українських дітей. Мені здається, що вони непогано працюють. Ми отримали інформацію від українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це подобається", - заяви він.

Орбан додав, що Угорщина розуміє, що українці хочуть отримати й школу з українською мовою навчання.

"Фінансування цієї школи угорська держава бере на себе. Буде працювати і буде стільки шкіл, скільки потрібно. Для нас є дуже важливим, щоб українці, які перебувають в Угорщині, почували себе в Угорщині як вдома", - резюмував Віктор Орбан.

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Нагадаємо, Віктор Орбан під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонував "припинення вогню" і перемовини з РФ.

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