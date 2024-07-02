Орбан анонсував крок назустріч Україні – подробиці

В Угорщині з'явиться українська школа.
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорили відкриття української школи в Угорщині.
Про це Зеленський сказав на спільній з Орбаном пресконференції у Києві 2 липня.
"Обговорили відкриття української школи в Угорщині. Першої такої школи. І пан прем'єр-міністр запевнив у підтримці цього проєкту", - заявив президент.
У свою чергу Орбан заявив, що зараз українські діти вчаться в багатьох угорських школах.
"Багато угорських викладачів вчать українських дітей. Мені здається, що вони непогано працюють. Ми отримали інформацію від українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це подобається", - заяви він.
Орбан додав, що Угорщина розуміє, що українці хочуть отримати й школу з українською мовою навчання.
"Фінансування цієї школи угорська держава бере на себе. Буде працювати і буде стільки шкіл, скільки потрібно. Для нас є дуже важливим, щоб українці, які перебувають в Угорщині, почували себе в Угорщині як вдома", - резюмував Віктор Орбан.
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Нагадаємо, Віктор Орбан під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонував "припинення вогню" і перемовини з РФ.
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