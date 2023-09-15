У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух

Моніторингові канали повідомляють про вибух у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це повідомили спершу моніторингові канали.

Пізніше інформацію у соціальних мережах підтвердив очільник Мелітополя Іван Федоров.

"Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиничного вибуху. З'ясовуємо деталі", - йдеться у повідомленні.

У регіоні оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про загрозу ворожої авіації на південно-східному напрямку.