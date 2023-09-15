У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух

Триває чергова тривожна ніч.
Моніторингові канали повідомляють про вибух у тимчасово окупованому Мелітополі.
Про це повідомили спершу моніторингові канали.
Пізніше інформацію у соціальних мережах підтвердив очільник Мелітополя Іван Федоров.
"Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиничного вибуху. З'ясовуємо деталі", - йдеться у повідомленні.
У регіоні оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про загрозу ворожої авіації на південно-східному напрямку.
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