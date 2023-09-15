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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух

Мелітополь - тимчасово окупований / Фото: Getty Images

Триває чергова тривожна ніч.

Моніторингові канали повідомляють про вибух у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це повідомили спершу моніторингові канали.

Пізніше інформацію у соціальних мережах підтвердив очільник Мелітополя Іван Федоров.

"Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиничного вибуху. З'ясовуємо деталі", - йдеться у повідомленні. 

У регіоні оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про загрозу ворожої авіації на південно-східному напрямку

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Перегляди
15
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