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Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
60
Время на прочтение
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Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Мелитополь — временно оккупированный / Фото: Getty Images

Идет очередная тревожная ночь.

Мониторинговые каналы сообщают о взрыве во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщили сначала мониторинговые каналы.

Позже информацию в социальных сетях подтвердил глава Мелитополя Иван Федоров.

"Беспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках единичного взрыва. Выясняем детали", — говорится в сообщении.

В регионе объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили об угрозе вражеской авиации на юго-восточном направлении.

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Дата публикации
Просмотры
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