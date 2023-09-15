Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Мониторинговые каналы сообщают о взрыве во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщили сначала мониторинговые каналы.

Позже информацию в социальных сетях подтвердил глава Мелитополя Иван Федоров.

"Беспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках единичного взрыва. Выясняем детали", — говорится в сообщении.

В регионе объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили об угрозе вражеской авиации на юго-восточном направлении.