Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Идет очередная тревожная ночь.
Мониторинговые каналы сообщают о взрыве во временно оккупированном Мелитополе.
Об этом сообщили сначала мониторинговые каналы.
Позже информацию в социальных сетях подтвердил глава Мелитополя Иван Федоров.
"Беспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках единичного взрыва. Выясняем детали", — говорится в сообщении.
В регионе объявлена воздушная тревога.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили об угрозе вражеской авиации на юго-восточном направлении.
Читайте также: