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Астрологический прогноз на 15 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
64
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 15 сентября

Богиня Афина - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день позитивной энергетики, которая дает основу для исполнения желаний – главное, правильно их загадать. Также очень важно отказаться от всего плохого: простить обидчиков, извиниться перед теми, кого обидели сами, и сосредоточиться на позитивных жизненных моментах. 

Символ дня: Богиня Афина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант. 

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг. 

Болезни дня: организм ослаблен, поэтому любая – даже незначительная – инфекция может стать причиной серьезного заболевания. Необходимо соблюдать осторожность: избегать переохлаждений, не посещать места массового скопления людей, больше гулять и пить витамины. 

Питание дня: нельзя употреблять горячую, острую и чрезмерно сдобренную жгучими специями пищу, также стоит отказаться от алкоголя и курения. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически. 

Дачные работы дня: можно уничтожать сорняки, бороться с вредителями, обрезать сухие ветки и убирать опавшие листья. 

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги из лечебных трав и полудрагоценных камней. 

Сны дня: сны могут нести как позитивную, так и негативную энергетику, но последних никому не следует рассказывать – чтобы не сбылись. 

Табу дня: нельзя никому «рыть яму»: вероятность попасть в нее самому будет велика, как никогда. 

Цитата дня: «Подобно тому, как почвы обновляются разнообразным и переменным посевом, так и наш ум обновляется размышлением то об одном, то о другом» (Плиний-младший). 

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Дата публикации
Просмотры
64
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