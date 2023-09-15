Астрологический прогноз на 15 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день позитивной энергетики, которая дает основу для исполнения желаний – главное, правильно их загадать. Также очень важно отказаться от всего плохого: простить обидчиков, извиниться перед теми, кого обидели сами, и сосредоточиться на позитивных жизненных моментах.

Символ дня: Богиня Афина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг.

Болезни дня: организм ослаблен, поэтому любая – даже незначительная – инфекция может стать причиной серьезного заболевания. Необходимо соблюдать осторожность: избегать переохлаждений, не посещать места массового скопления людей, больше гулять и пить витамины.

Питание дня: нельзя употреблять горячую, острую и чрезмерно сдобренную жгучими специями пищу, также стоит отказаться от алкоголя и курения.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически.

Дачные работы дня: можно уничтожать сорняки, бороться с вредителями, обрезать сухие ветки и убирать опавшие листья.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги из лечебных трав и полудрагоценных камней.

Сны дня: сны могут нести как позитивную, так и негативную энергетику, но последних никому не следует рассказывать – чтобы не сбылись.

Табу дня: нельзя никому «рыть яму»: вероятность попасть в нее самому будет велика, как никогда.

Цитата дня: «Подобно тому, как почвы обновляются разнообразным и переменным посевом, так и наш ум обновляется размышлением то об одном, то о другом» (Плиний-младший).

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