Таропрогноз на сентябрь 2023: что карты нам предвещают

Во времена вызовов растет интерес людей к магическим искусствам, ведь есть надежда, что карты Таро или руны смогут предсказать судьбу. Однако ни карты, ни астрология сейчас не могут сказать ни дату окончания войны, ни время смерти российского президента Владимира Путина, потому что они работают на индивидуальном, а не глобальном уровне. Карты Таро показывают не будущее, а самое вероятное будущее, поэтому, как говорится, у Бога нет других рук, кроме ваших.

А для того, чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на месяц – от эзотерикины Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца на сентябрь 2023 года — "Семерка кубков"

"Семерка кубков" принадлежит к младшим арканам карт Таро, то есть тем тайнам Таро, рассказывающим о достаточно бытовых вещах в нашей жизни. Масть кубков связана с сердечными делами – любовью и душевными испытаниями. Также она "отвечает" за стихию воды, а в стандартной колоде карт — это червь.

Эта карта говорит о реальности и мечтах. Она призывает в течение следующего месяца задуматься, что для вас реальность, а что мечты? О чем говорят ваши мечты? Мечтаете ли вы о реальном или об иллюзорном? В период кризиса целесообразно пересмотреть свои мечты, чтобы "перетопить" их в горне испытаний.

Если вы находитесь в отношениях или влюблены по уши, то пришло время насладиться вашими чувствами. Однако следует быть осторожными и не смотреть на все вокруг из-за "розовых очков" любви, чтобы не попасть в сладкие сети иллюзий.

Чаще прислушивайтесь к голосу сердца. Фантазируйте, и тогда картинки из вашего воображения будут иметь шанс обрасти плотью. Идите по пути желаний.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца на сентябрь 2023 года — "Паж жезлов"

Эта карта, как и предыдущая, относится к масти жезлов. Однако она представляет так называемые карты двора или фигурные карты. Они могут обозначать и привычные события в вашей жизни, но в некоторых случаях указывают на конкретных людей. В частности, пажи – это обычно молодые люди или дети. Поэтому уделите им внимание.

Карта сообщает о желании пойти в новом направлении, творческом энтузиазме и проверке своих сил. Если в расписании появляется эта карта, то пришло время начать новое дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив.

Однако следует быть осторожными, из-за новых идей вы можете забыть о родных и близких, которым вы раньше доверяли. Также сначала нужно закончить "хвосты", отдохнуть, а потом уже браться за что-нибудь новое.

Карта говорит и о том, что чем больше вы сил и вдохновения вложите в новое дело, тем большего успеха вы добьетесь.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца на сентябрь 2023 года — " Девятка мечей "

"Девятка мечей" принадлежит к масти мечи. Но она указывает на довольно бытовые вещи, потому что входит в младшие арканы карт Таро.

Эта карта говорит о переживаниях, наполнении эмоциями, тревожных мнениях, понимании неправильности своих действий, желании вернуться в прошлое и все изменить, страхе перед неизвестным, бессонных ночах, чувствах уязвимости и неуверенности в себе.

Эта карта кажется очень хмурой, однако, она говорит о том, что темные времена скоро закончатся. Мы можем поднять голову и увидеть свет даже из глубин горя и отчаяния.

Пора подумать о причинах своих мучений и несчастий. Осознайте причины беспокойства. Избавьтесь от того, что не дает вам развиваться дальше. Попытайтесь строить ваши планы, учитывая прошлые ошибки.

Старайтесь найти и понять свои слабые места. Серьезно поработайте над ошибками и негативными чувствами. Выбирайте новые приоритеты.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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