Астрологічний прогноз на 15 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день позитивної енергетики, яка дає основу для виконання бажань – головне правильно їх загадати. Також дуже важливо відмовитися від усього поганого: пробачити кривдникам, перепросити тих, кого образили самі, та зосередитись на позитивних життєвих моментах.

Символ дня: Богиня Афіна.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови, мозок.

Хвороби дня: організм ослаблений, тому будь-яка навіть незначна інфекція може стати причиною серйозного захворювання. Необхідно бути обережними: уникати переохолоджень, не відвідувати місця масового скупчення людей, більше гуляти і пити вітаміни.

Харчування дня: не можна вживати гарячу, гостру і надмірно присмачену пекучими спеціями їжу, також варто відмовитися від алкоголю та куріння.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

Дачні роботи дня: можна знищувати бур'яни, боротися зі шкідниками, обрізати сухі гілки та прибирати опале листя.

Магія та містика дня: можна створювати талісмани та обереги з лікувальних трав та напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни можуть нести як позитивну, так і негативну енергетику, але останніх нікому не слід розповідати, щоб не справдилися.

Табу дня: не можна нікому «рити яму»: ймовірність потрапити до неї самому буде велика, як ніколи.

Цитата дня: «Подібно до того, як ґрунти оновлюються різноманітним і змінним посівом, так і наш розум оновлюється роздумом то про одне, то про інше» (Пліній-молодший).

Читайте також: