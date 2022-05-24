Українські вчителі отримають від Google 43 тисячі ноутбуків. Така технічна підтримка допоможе їм ефективно продовжувати дистанційне навчання.

Про це 24 травня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 000 ноутбуків Chromebook для викладачів", - написав він.

Окрім цього, освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від Google, а також безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року. Це дасть змогу зробити освітній процес більш цікавим та продуктивним.

"Зараз же тисячі шкіл постраждали від бомбардувань, багато родин вимушено покинули свої домівки. Та навіть у таких умовах вчителі героїчно продовжують навчальний процес та проводять уроки онлайн. Вмикаються в зуми та надсилають учням завдання з бомбосховищ", - пояснив Федоров.

Нагадаємо, школа на Київщині отримала Starlink для відновлення навчального процесу.

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