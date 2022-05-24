Украинские учителя получат от Google 43 тысяч ноутбуков. Такая техническая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение.
Об этом 24 мая сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Недавно вместе с МОН нам удалось договориться о партнерстве с Google for Education, предусматривающим передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей", — написал он.
Кроме того, работники сферы образования смогут пройти онлайн-обучение от Google, а также бесплатно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года. Это позволит сделать образовательный процесс более интересным и продуктивным.
"Сейчас же тысячи школ пострадали от бомбардировок, многие семьи вынужденно покинули свои дома. Но даже в таких условиях учителя героически продолжают учебный процесс и проводят уроки онлайн. Включаются в зумы и отправляют ученикам задания из бомбоубежищ", — пояснил Федоров.
Напомним, школа на Киевщине получила Starlink для возобновления учебного процесса.
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