Украинские учителя получат от Google 43 тысяч ноутбуков. Такая техническая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение.

Об этом 24 мая сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Недавно вместе с МОН нам удалось договориться о партнерстве с Google for Education, предусматривающим передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей", — написал он.

Кроме того, работники сферы образования смогут пройти онлайн-обучение от Google, а также бесплатно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года. Это позволит сделать образовательный процесс более интересным и продуктивным.

"Сейчас же тысячи школ пострадали от бомбардировок, многие семьи вынужденно покинули свои дома. Но даже в таких условиях учителя героически продолжают учебный процесс и проводят уроки онлайн. Включаются в зумы и отправляют ученикам задания из бомбоубежищ", — пояснил Федоров.

Напомним, школа на Киевщине получила Starlink для возобновления учебного процесса.

Обучение украинских детей в европейских школах – чем оно лучше и как возвращать семьи – "Ночной дозор"

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