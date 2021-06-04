Український контингент в Конго збільшать - Данілов

Відповідне рішення ухвалили під час засідання РНБО 4 червня.

Український контингент направлять в Демократичну Республіку Конго для участі в місії ООН з метою стабілізувати ситуацію в країні.

Про це під час брифінгу заявив секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"Там є наш контингент. Він буде на невелику кількість, але збільшений", – зазначив він.

За словами Данілова, за це рішення члени РНБО проголосували одноголосно.

Нагадаємо, що у Конго українські миротворці допомагають евакуювати населення та персонал Місії ООН.

Своєю чергою українські вертолітники, які виконують завдання ООН в Африці та Азії, можуть повернутись з-за кордону, аби допомагати армії.

Новини України: вертольотники, які виконують завдання ООН, можуть повернутись для допомоги армії

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