Український контингент в Конго збільшать - Данілов

Відповідне рішення ухвалили під час засідання РНБО 4 червня.
Український контингент направлять в Демократичну Республіку Конго для участі в місії ООН з метою стабілізувати ситуацію в країні.
Про це під час брифінгу заявив секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
"Там є наш контингент. Він буде на невелику кількість, але збільшений", – зазначив він.
За словами Данілова, за це рішення члени РНБО проголосували одноголосно.
Нагадаємо, що у Конго українські миротворці допомагають евакуювати населення та персонал Місії ООН.
Своєю чергою українські вертолітники, які виконують завдання ООН в Африці та Азії, можуть повернутись з-за кордону, аби допомагати армії.