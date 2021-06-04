У Маріуполі охоронець супермаркету копняками виштовхав собаку: очевидці повідомили до поліції

Очевидці повідомили до поліції про факт жорстокого поводження із твариною.

У Маріуполі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом травмування безпритульного собаки. Тварину копняками з торговельної зали вигнав охоронець.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольського районного управління поліції.

Подія сталася у одному з супермаркетів Центрального району Маріуполя. Собаку, який забіг до приміщення пнув ногою охоронець. Очевидці зателефонували до поліції і повідомили про факт жорстокого поводження із твариною.

Собаку небайдужі городяни доправили до ветеринара. Загрози життю тварини немає.

"Попередньо слідчі Маріупольського районного управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України ( Жорстоке поводження з тваринами). Досудове розслідування триває, встановлюються повні обставини", - повідомили у поліції Маріуполя.

Нагадаємо, що в Ізюмі Харківської області місцеві жителі поскаржилися на жінку до суду через її бійцівського собаку. Той постійно вибігав на вулицю і нападав на людей.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання