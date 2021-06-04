Украинский контингент в Конго увеличат — Данилов

Соответствующее решение приняли на заседании СНБО 4 июня.

Украинский контингент направят в Демократическую Республику Конго для участия в миссии ООН с целью стабилизировать ситуацию в стране.

Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов.

"Там есть наш контингент. Он будет немного, но увеличен", — отметил он.

По словам Данилова, за это решение члены СНБО проголосовали единогласно.

Напомним, что в Конго украинские миротворцы помогают эвакуировать население и персонал Миссии ООН.

В свою очередь украинские вертолетчики, которые выполняют задачи ООН в Африке и Азии, могут вернуться из-за границы, чтобы помогать армии.

Новости Украины: вертолетчики, которые выполняют задачи ООН, могут вернуться для помощи армии

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