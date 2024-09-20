В Україні оголошено нетипову повітряну тривогу: мапа

В Україні 20 вересня оголошено нетипову повітряну тривогу. Сирени лунають на півдні, сході та у трьох областях на заході.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Близько 14:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з півдня. У низці областей на сході та півдні залунали сирени через ракетну небезпеку.

Втім, о 14:01 ракетну небезпеку також оголосили в Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях.

Мапа тривог станом на п'ятницю, 20 вересня

Нагадаємо, цієї ночі РФ потужно вдарила ракетами різних типів і безпілотниками. Зокрема, окупаційні війська атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську область - керованою авіаційною ракетою Х-59.

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